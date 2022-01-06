美國會遇襲週年演說 拜登將直球對決川普

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統拜登將在國會遇襲週年演說中直言抨擊前總統川普，說他得為去年1月6日煽動支持者闖入國會的暴動事件負起「個人責任」。

法新社報導，拜登將在演說中直截了當指責川普和其共和黨盟友，在對美國民主這場前所未見的衝擊中所扮演的角色，這個決定標誌著他對川普和這場騷動的立場急劇升級。拜登擔任總統的第一年大多傾向無視川普。

川普迄今拒絕承認在2020年總統大選敗選，持續向數以百萬計支持者散布陰謀論，聲稱自己才是真正贏家。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天表示，拜登將在國會大廈雕像廳（Statuary Hall）態度堅定地究責川普。這裡就是一年前川普支持者闖入、試圖中斷拜登當選認證程序的所在之處。

莎琪說：「我預期拜登總統將闡明在國會大廈所發生事件的重要性，以及川普總統要為這場混亂和殺戮負起的個人責任。」

她說：「拜登總統相當清楚這位前總統對我國民主構成的威脅。」

當被問及拜登是否會直接提到川普的名字時，莎琪表示「正在為演說定稿，但我認為民眾會知道他指的是誰」。

今天稍早，國會警察局長曼格爾（Thomas Manger）表示，他的警隊不會再像去年那樣措手不及。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）也承諾正義正在伸張，說他「致力於向各種程度的所有肇事者依法追究責任，無論當天是否在場，都得為攻擊民主負起刑事責任」。

然而在政治領域，美國仍處於危險的分裂狀態。

共和黨高階官員似乎都將缺席民主黨領導的國會紀念活動，包括拜登明天的演說和祈禱守夜。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和黨內其他人士預計前往喬治亞州亞特蘭大，參加已故參議員艾薩克森（Johnny Isakson）葬禮。

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）在福斯新聞（Fox News）一篇投書中表示，去年1月6日是遭「部分示威者」破壞的「示威」。霍利是川普關於拜登竊奪選舉言論的頭號支持者之一。

他寫道：「政治示威集會不是犯罪。相反的，這是受到美國憲法明確保護的權利。」

川普原本要在他位於佛羅里達州的私宅召開記者會，好在明天和拜登一較聲量，昨天卻突然宣布放棄，但再度宣稱「2020年大選有罪」。

前民主黨籍總統卡特（Jimmy Carter）在「紐約時報」撰文稱，美國「已瀕臨不斷擴大的深淵邊緣。如果不立即採取行動，我們將面臨內戰和失去寶貴民主的真實風險。美國人必須擱置歧見，並在為時已晚前共同努力」。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110106