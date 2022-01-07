蘋果2021年業績輝煌 CEO庫克薪酬逾27億

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（中央社加州古柏迪諾6日綜合外電報導）CNBC報導引述美國證券管理委員會（SEC）資料指出，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在公司2021會計年度薪酬達9873萬美元（新台幣27億3186萬元）。

據美國證管會申報的資料，蘋果2021年支付給庫克的薪酬超過2020年給付的6倍。

蘋果2021會計年度（自2020年9月至2021年9月）業績輝煌，營收年增33%，銷售逾3650億美元。

庫克薪酬內容包含：薪資300萬美元、達成蘋果財務和環境可持續性目標紅利1200萬美元、其他酬勞139萬美元（包括人壽保險費、公司提供的安全費用及使用私人飛機等），以及股票獎酬8235萬美元。

這些股票獎酬是蘋果於2021會計年度第1天宣布的5年獎酬一部分，5年股票獎酬共分2部分且尚未給付。

蘋果在SEC文件中指出「這10年來蘋果表現卓越，2021年度是庫克先生自2011年8月擔任執行長以來，首次獲得股票獎酬」。

根據SEC文件，庫克2021年薪酬不含蘋果500多萬股股票，這些股票是於2021年8月才授予庫克，當時價值超過7億5400萬美元。這些股票於2011年回授，約是庫克開始接任執行長的時間。

根據SEC文件，庫克2021年薪酬是蘋果員工平均薪酬6萬8254美元的1447倍。

庫克2015年曾說，他計劃將其財富捐助慈善。

蘋果表示，依蘋果營運規模和表現取決庫克的股票獎酬，而蘋果是在庫克擔任執行長期間有此輝煌表現。

蘋果表示，公司董事會的薪酬委員會也拿Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）母公司Meta等一籃子同儕公司的獲利性列入比較考量。

美國媒體「綜藝」（Variety）報導，自庫克接任蘋果執行長以來，任內蘋果股價漲1100%以上，本週稍早蘋果市值一度達3兆美元，成為首家達到這一成就的美國公司。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110107