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韓國出現首例確診產婦死亡案例 新生兒採檢陰性

2022/1/7 16:19
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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國防疫當局今天證實國內出現首例確診產婦分娩後死亡案例，該產婦患有慢性疾病，在生產後病情惡化不治，新生兒目前採檢結果為陰性。

根據韓國疾病管理廳說明，這名產婦在去年12月23日前往醫院進行產前檢查的隔天確診，當時懷孕32週，之後入院治療。

這名產婦在去年12月28日生下寶寶後，病情惡化，最終在1月4日不治。

疾病管理廳表示，這名產婦為居住在仁川的30多歲女性，患有慢性疾病，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；當局未規劃進一步病毒分析；為新生兒進行的PCR檢測結果為陰性。

這也是韓國首例確診產婦死亡案例，疾病管理廳表示，雖然這起案例是在生產後病歿，因確診時間點為懷孕期間，因此歸類為確診產婦。

韓國至今累計65萬7508例確診，5932例病歿，截至今天凌晨零時的重症人數為839例。韓國當局表示，向美國輝瑞大藥廠訂購的口服藥將在下週如期到貨，希望藉此減少重症及病歿人數。（編輯：周永捷）1110107

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