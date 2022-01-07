美染疫死亡率比中國高800倍 美媒：北京刻意低報

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（中央社紐約7日綜合外電報導）「富比世」（Forbes）報導，在美國，超過82萬5000人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中國官方的病歿數則為4636人，明顯是刻意低報。

北京政府通報的染疫死亡率為每10萬人有0.321人病歿，美國則為每10萬人有248人死於COVID-19，比中國高出約800倍，兩國死亡率的差異令人震驚。

許多西方媒體已接受這些數字的有效性，專家則開始審思美國政策的嚴重失敗；與此同時，中國當局洋洋得意，在他們看來，「清零」手段的成功，就證明了其制度的優越性，而這些方法包含嚴格封城令、旅遊禁令、密集的接觸者追蹤和軍事執法。

美國顯然也有漏報病歿人數，根據紐約時報（The New York Times）的研究，美國染疫死亡率可能被低估了17%。經濟學人（The Economist）認為有7%差異；他們後來將美國的低報估計提高到30%。

中國就是另一回事了，根據經濟學人的模型，中國官方數據低報死亡率達1萬7000%。

事實上，根據超額死亡計算，經濟學人估計，中國感染COVID-19死亡的真實人數不是4636人，而是大約170萬，也就是說，中國的累計死亡人數可能至少為美國的兩倍。

報導稱，就美國而言，這種數據上出入並非故意，能以系統的低效率和矛盾等導致部分數據漏失來解釋。

以中國來說，低報明顯是刻意的，中國COVID-19的死亡數字正被北京當局極端操控，有些人可能會說手法粗糙。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110107