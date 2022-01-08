沖繩第6波疫情 313名醫護缺勤恐致醫療崩潰

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本沖繩縣COVID-19疫情快速升溫，官員認為目前是第6波疫情流行初期，擔心染疫人數進一步增加。另外，多達313名醫療從業人員因染疫等因素缺勤，專家示警可能發生醫療崩潰。

日本琉球新報報導，沖繩縣昨天新增1414例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創歷史新高，其中20多歲患者約占半數。沖繩縣至今疫情流行都源於活動力強的年輕患者，再帶進家庭與職場，最後擴及孩童及長者。

沖繩縣政府醫療技監糸數公談到第6波疫情現狀時說，目前仍在流行初期，他對染疫人數進一步增加感到憂心。

另外，沖繩縣醫療從業人員因染疫或被匡列為密切接觸者等無法工作的人數，昨天較前一天增加93人，21處重點醫療機構總計有313人缺勤，其中有21名醫師（5人陽性）、186名護理師（54人陽性）、106名事務人員等（29人陽性）。

313名醫療從業人員被迫缺勤，大幅超過2021年夏天第5波疫情期間約200人缺勤，這讓縣政府對於能否確保緊急時所需的最多648張病床感到苦惱。

沖繩縣政府防疫對策本部醫療召集人、醫師佐佐木秀章也憂心新增病例增加起約一週後，住院人數也有攀升趨勢。

目前長者與幼童住院病例都已開始增多，若未來住院人數快速增加，佐佐木示警說，可能會發生供需失衡的醫療崩潰。

與第5波疫情期間因「緊急事態宣言」造成社會活動減少相比，在這次感染急速擴大的第6波疫情中，一般急診案件並未減少，醫療第一線人員的負擔更重。

佐佐木說，一旦染疫者與住院患者持續增加，大家必須要有心理準備，能收治COVID-19以外傷者與病患的醫院將變得有限。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110108