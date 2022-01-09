英國新增313人染疫病故 累計不治突破15萬大關

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國今天通報新增14萬6390人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），較前一天的17萬8250人染疫減少，但新增313人於確診28天內不治，較前一天的229死增加，累計病故增至15萬57人。

路透社報導，英國最近幾週Omicron變異株相關確診激增，但相較於先前幾波疫情，死亡率一直較低。過去7天約122.7萬人確診，較前一週增加10.6%。過去一週共1271人染疫不治，較前一週增加38.3%。累計確診28天內不治病患增至15萬57人，突破15萬大關。

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法新社報導，自從1月4日新增確診創單日新高紀錄達21萬8724例後，英國通報的每日染疫人數一直呈現下降，過去24小時通報14萬6390人染疫，累計確診攀升至1433萬3794例。但大量人數採檢呈陽性，也衝擊醫療人力，促使英國國防部7日宣布，將派遣軍隊支援醫院人力 。

儘管染疫人數暴增，但相較於首波疫情，住院和病故人數遠低得多，而當時民眾尚未接種疫苗。英國政府正敦促民眾接種疫苗追加劑，目前約61%英國境內12歲以上人口已施打追加劑。英國政府也正尋求說服未接種疫苗民眾趕快接種。（譯者：劉學源）1110109