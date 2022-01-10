印尼煤炭出口禁令恐傷燃煤發電國家 菲籲解除

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（中央社馬尼拉10日綜合外電報導）菲律賓能源部今天表示，能源部長庫希（Alfonso Cusi）已經致函呼籲印尼解除煤炭出口禁令，因為這項政策會重創極度仰賴燃煤發電的經濟體。

印尼是全球最大燃煤（thermal coal）出口國，但在國營發電部門通報國內發電廠燃煤庫存來到過低的危險級別後，今年元旦中止出口。

除了菲律賓，日本及韓國等亞洲國家也對印尼發出類似呼籲。

菲國能源部新聞稿指出，庫希透過菲國外交部致函印尼能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）做出上述呼籲。新聞稿未說明致函時間。

庫希曾要求外交部代表菲國透過東南亞國家協會（ASEAN）合作機制居中斡旋。

印尼煤炭出口禁令上週導致中國及澳洲煤炭價格上揚，多艘貨輪原本要把煤炭運往主要買家日本、中國、韓國、印度，如今只能停靠在印尼加里曼丹（Kalimantan）動彈不得。

菲律賓仍極度仰賴燃煤發電，煤炭大部分向印尼採購，另一些較昂貴的供應則來自澳洲與越南。

根據政府數據，2020年菲律賓4250萬公噸煤炭供應有近7成是進口。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110110