疫情拖累成長 IMF警告新興國家恐遇經濟動盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天警告，美國聯邦準備理事會預計升息，世界經濟成長也因Covid-19變異株Omicron疫情減緩之際，新興經濟體要準備因應可能來襲的艱困時代。

國際貨幣基金表示，目前看來，各國經濟從疫情復甦的現象會持續到明年，但國際貨幣基金經濟學家丹寧格（Stephan Danninger）、肯尼斯．康（Kenneth Kang）、普瓦爾松（Helene Poirson）在部落格貼文說，「由於疫情頑強，捲土重來，成長風險仍高」。

國際貨幣基金將在1月25日公布最新經濟預測。

去年12月中以來，高傳染力的Omicron如野火般在世界蔓延，造成全球新一波衛生危機，Covid-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診來到空前數字。

Omicron嚴重性似乎低於之前的冠狀病毒變異株，但各國重新實施了防疫措施，影響經濟成長。

上述經濟學家表示：「由於這可能和聯準會（US Federal Reserve）更快收緊的時間重疊，新興經濟體應準備應付可能接踵而來的經濟動盪。」

新興國家也正面臨通膨升高及更高額的公共債務。

聯準會先前暗示會比原定時程更快升息且幅度更大，以因應衝擊美國家戶與消費的通貨膨脹。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110110