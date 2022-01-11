更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

忘關麥自曝殺人服無期徒刑 美7旬富豪獄中過世

2022/1/11 15:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）拍攝紀錄片時說溜嘴承認殺人的78歲美國富豪杜斯特（Robert Durst），今天經律師證實已在獄中過世。杜斯特除了因殺害摯友入獄，也涉嫌殺害妻子和鄰居。

律師路易斯（Chip Lewis）的事務所告訴路透社，杜斯特是自然因素過世。路易斯則告訴「紐約時報」，杜斯特心搏停止，送醫不治。

杜斯特是紐約市首屈一指房地產企業杜斯特集團（Durst Organization）創辦人的孫子，原本有望接班，但一生有數十年都在逃避法網，晚年在獄中度過。

陪審團去年認定杜斯特2000年在55歲女性摯友柏曼（Susan Berman）的比佛利山莊家中朝她後腦開槍致死有罪。審判期間檢方提供的證據顯示，杜斯特痛下毒手，是因為害怕柏曼供出他妻子1982年失蹤的內情。

杜斯特的妻子麥考馬克（Kathleen McCormack）1982年在紐約人間蒸發，年僅29歲，杜斯特自此一直被視為嫌疑人但從未遭檢方起訴。

麥考馬克失蹤之後，柏曼曾替杜斯特做出不實的不在場證明。

麥考馬克失蹤案後來不了了之，2000年時警方再度找上柏曼。2000年平安夜，柏曼被發現陳屍自宅。

接下來幾星期，杜斯特逃到德州，期間涉嫌殺害發現他身分的鄰居。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

數十年間他涉嫌殺害3人，都逃過法網，直到2015年HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」（The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst）拍攝期間，杜斯特休息時因忘了身上麥克風沒關，被製作單位錄到自言自語道，「我到底幹了什麼好事？當然是把他們都殺了」，這才露餡。

好萊塢男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的2010年電影「美麗破綻」（All Good Things），故事靈感便是來自杜斯特事蹟。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110111

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族