韓國空軍F-5E戰鬥機山中墜毀 飛行員殉職

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韓國空軍一架F-5E戰鬥機11日下午在京畿道一處山區墜毀，當時機上只有一名飛行員，不幸殉職。圖為訓練中的F-5E戰鬥機。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國空軍一架F-5E戰鬥機今天下午在京畿道一處山區墜毀，當時機上只有一名飛行員，不幸殉職。

韓聯社報導，這架戰鬥機今天下午1時44分左右墜落在京畿道華城市一處小山坡上，根據空軍等相關單位調查，戰鬥機在升空過程中，兩側引擎發出火災警告，機身隨後急速下降。

駕駛戰機的30多歲沈姓大尉2度大喊脫逃口令並嘗試緊急脫逃，但最終失敗，不幸殉職；戰機墜落處位於空軍基地西側約8公里處。

這次戰機墜毀意外並未造成民間人財傷亡，機上也未載運爆裂物。部分意見推測，飛行員當時可能是為調轉機身、避開民間用地，才錯失脫逃時機。韓國空軍已展開詳細事故原因調查。

報導指出，目前服役中的F-5系列戰鬥機多是已使用20到30年以上的老戰機，今天墜落的F-5E戰鬥機已服役更長達36年。

據統計，韓國空軍現正使用的F-5系列戰鬥機從2000年至今累計12架墜毀；目前空軍仍保有80多架F-5系列戰鬥機，規劃在2030年前逐步淘汰。（編輯：韋樞）1110111