日本全境COVID-19增逾6000例 東京占近千例

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，全境47個都道府縣無一倖免，今天都有新增確診病例，其中以東京都的962例居冠，全境至少已新增6239例。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時30分止，日本全境共新增6239例確診病例及2例死亡病例，至今累計病例數178萬81例，包括1萬8419例死亡病例。

日本全境47個都道府縣今天全數出現新增病例，最多的是東京都962例、最少的是岩手縣5例。

讀賣新聞報導，日本全境重症患者數較10日增加10人，總數來到百人，是繼2021年11月以來，時隔兩個月重症患者數再達到百人水準。

TBS電視台報導，沖繩縣今天新增775例確診病例，宮古島市為因應急速擴大的疫情，決定從今天開始讓市內中小學臨時停課。駐沖繩美軍基地今天新增386例確診病例。

沖繩縣截至今天中午止，在自家療養的患者數多達4543人，較10日的3640人大幅增加，連續兩天創歷史新高紀錄。

沖繩縣宮古島市截至今天止的最近一週每10萬人口染疫數超過1000人，來到1036.16人，市府決定讓市內中小學及幼稚園從今天開始臨時停課。

雖然停課期間預計到17日止，但根據市內疫情狀況與醫療量能緊迫程度仍有可能延長。

NHK報導，東京都今天新增962例確診病例，是上週二151例的逾6倍之多；截至今天為止的一週平均每天新增病例數890.4例，是前一週平均的近10倍。

從年齡層來看，東京都今天新增確診病例以20多歲的383例最多，占整體近4成；其次是30多歲的163例。20多歲加30多歲占整體約57%。

962例中有419人完成兩劑疫苗接種，占整體逾4成。東京都重症患者數跟10日同為4人。

大阪府今天新增613例確診，重症患者數較10日增加3人，總數5人。

大阪府知事吉村洋文說，在3天連假期間染疫人數未減情況下，本週新增確診病例將更為增加，希望每一個人都要徹底做好防疫對策。

另外，日本經濟新聞報導，日本政府內閣官房長官松野博一今天被問到國內疫情是否來自美軍基地時說，「這是其中一個可能性」。

日本政府已針對美軍基地所在的沖繩縣與山口縣等共3縣，實施防疫強度較「緊急事態宣言」弱的「防止蔓延等重點措施」。

日美政府日前達成協議，駐日美軍基地人員非必要不得離營，因此，駐日美軍相關人士從10日起被限制外出兩週。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110111