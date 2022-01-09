沖繩連3天新增逾千例 駐日美軍10日起限制外出

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）為了因應駐日美軍感染COVID-19疫情擴大，美日兩國政府今天發表共同聲明指出，駐日美軍相關人士從10日起為期14天，禁止在駐日美軍設施外或區域外做不必要的活動。

日本讀賣新聞報導，駐日美軍基地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，基於防疫考量，美日兩國政府今天發表共同聲明表示，10日起為期14天，駐日美軍相關人士在美軍設施或區域外的行動只限必要的行動，等同限制不必要的外出。

此外，駐日美軍相關人士在美軍設施內外都有義務要戴口罩。駐日美軍出國前及入境後的檢查必須落實，且須嚴格實施入境後為期14天的行動限制。

有關駐日美軍的防疫對策，1月7日舉行的美國和日本外交與國防部長「2加2」會談上，日本外務大臣林芳正及防衛大臣岸信夫向美方要求加強採取限制外出等措施。

日本COVID-19疫情快速升溫，沖繩縣連3天新增確診病例逾千例，駐沖繩美軍新增病例也連3天創新高。

日本政府今天起到31日止，在COVID-19疫情嚴峻的沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」，防疫強度次於「緊急事態宣言」。這次實施是繼日本政府2021年9月30日全面解禁以來，也是首相岸田文雄上任後首度實施。（編輯：周永捷）1110109

（中央社東京9日綜合外電報導）日本朝日新聞報導，沖繩縣政府表示，今天新增1533例確診病例（不含駐地美軍），僅次於8日的1759例，創疫情爆發以來單日次高紀錄，也是連續3天新增逾千例。

駐沖繩美軍今天新增429例，繼7日254例及8日302例後，連續3天創單日新高紀錄。

沖繩疫情之所以快速擴散，成為日本全境最嚴峻的地區，一般認為跟未經日本檢疫就入境的美軍人員把Omicron變異株帶進社區有關。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1223例確診病例，是上週日的約14倍之多，連續兩天單日新增逾千例，疫情持續急速擴散。東京都今天重症患者數跟8日一樣維持4人。

神奈川縣今天新增443例確診病例，是上週日21例逾20倍，也是繼2021年9月18日以來，單日新增病例再逾400例。

同為「防止蔓延等重點措施」實施地區的廣島縣，今天新增619例創單日新高紀錄，至今累計病例數2萬4453例。

大阪府今天新增880例確診病例，連續兩天單日新增逾800例，至今累計病例數20萬7311例；重症患者數到今天為止為2人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110109