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確診人數創新高 菲律賓準備更多病床嚴陣以待

2022/1/9 21:11（1/9 21:49 更新）
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（中央社馬尼拉9日綜合外電報導）菲律賓確診人數再創新高之際，1名政府高階官員今天表示，當局已下令首都馬尼拉（Manila）與週邊地區增加醫院床位並部署更多醫療資源，以應對可能出現的病患潮。

政府統計數據顯示，今天通報的2萬8707件COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診案例中，近60%來自首都區。近日該地區住院人數持續上升，惟醫院容納量仍低於臨界值。

據衛生部公告，過去24小時內還有15人死於COVID-19。自疫情爆發至今，菲國以超過296萬的累計確診人數超越大多數東南亞國家，並有5萬2150人病故。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的代理發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）透過聲明表示，衛生當局已接獲指示，要提高首都區以外多個省份的COVID-19疫苗接種率。

數名政府機關員工染疫後，包括參眾兩院、總統通訊營運辦公室（Presidential Communications Operations Office）等政府機關也暫時關閉，以避免疫情進一步擴散。

上週由於COVID-19染疫人數遽增，政府下令收緊旅行限制。杜特蒂還威脅未接種疫苗的民眾，稱他們若不乖乖遵守居家令，就會被逮捕。

截至去年底，菲國的1100萬人口中，有45%已完整接種疫苗。根據現行規定，首都區的未接種疫苗者僅在必要情況下才能踏出家門。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110109

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