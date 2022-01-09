澳洲新南威爾斯州新增染疫病歿16例 創單日新高

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（中央社雪梨9日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron蔓延澳洲，境內人口最多的新南威爾斯州昨天通報16人染疫不治，寫下單日最高病亡人數紀錄。

雪梨所在的新南威爾斯州占澳洲2500萬人口的1/3，也通報單日新增確診3萬62例，逼近最高紀錄。

第2大州維多利亞州通報新增4萬4155起確診，4人病歿；澳洲網球公開賽（Australian Open）本月17日就要在維州開打。

全澳洲8日通報新增近10萬確診，較前一天創下的新高紀錄11萬6025例減少，但仍超越先前的多數高峰；全澳單日病亡人數為36人。

由於民眾居家防疫，加上物流人員因為感染病毒而接受隔離，傳出超市貨架上已沒貨，當局呼籲民眾冷靜以對。

聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，政府與衛生顧問已經縮短對近距離接觸者的強制隔離時間，並將近距離接觸的定義縮小範圍，但仍在檢討無薪假勞工相關規定。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1110109