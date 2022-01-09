Delta加上Omicron 賽普勒斯科學家發現新變異株

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賽普勒斯科學家發現一種COVID-19新變異株，它具有Delta的遺傳背景以及部分Omicron的突變，被稱作Deltacron。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社尼柯希亞8日綜合外電報導）賽普勒斯科學家柯斯崔基斯與團隊發現該國社區存在一種COVID-19新變異株，這變種病毒具有Delta遺傳背景以及部分Omicron的突變，被稱作Deltacron，且在該國已有25例。

「賽普勒斯郵報」（Cyprus Mail）今天報導，賽普勒斯衛生部長哈吉潘特拉斯（Michalis Hadjipantelas）說，為這群賽國科學家感到驕傲，因為這一新變異株的研究讓賽國在衛生議題方面進入國際視野。

柯斯崔基斯（Leontios Kostrikis）領導在賽普勒斯大學（University of Cyprus）生物科技和分子病毒學實驗室工作的科學家團隊；他表示，已經在社區中發現了一種新的變異株。

柯斯崔基斯向當地媒體解釋，此新變種病毒具有Delta變異株的遺傳背景以及部分Omicron的突變。

「我們發現了大量以前僅在Omicron病例中發現的突變，這與其他變異株不同，它（新變異株）有30個突變。」

他補充說，在賽普勒斯蒐集的25個樣本中發現了這種變異株，其中11個來自因COVID-19住院的人，14個來自一般人群。

「住院患者（病毒）的突變頻率更高，這可能意味著Deltacron與住院治療之間存有關聯。」

柯斯崔基斯說，這一特定變異株很可能尚未在世界其他任何地方被發現，因此賽普勒斯這一發現可能會引起全球關注。

柯斯崔基斯表示，這25個賽普勒斯樣本的序列已交給「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）數據庫，這將使它們可供全球科學界人士運用。

不過，柯斯崔基斯表示，預測Deltacron是否會比Delta和Omicron變異株更強，目前仍言之過早。哈吉潘特拉斯則說，接下來一週的記者會中將提供更多細節。（譯者：張璦/核稿：楊昭彥）1110109