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防疫情擴大 駐日美軍非必要不得離營

2022/1/9 19:03（1/9 21:49 更新）
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（中央社記者楊明珠東京9日專電）為了因應駐日美軍感染COVID-19疫情擴大，美日兩國政府今天發表共同聲明指出，駐日美軍相關人士從10日起為期14天，禁止在駐日美軍設施外或區域外做不必要的活動。

日本讀賣新聞報導，駐日美軍基地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，基於防疫考量，美日兩國政府今天發表共同聲明表示，10日起為期14天，駐日美軍相關人士在美軍設施或區域外的行動只限必要的行動，等同限制不必要的外出。

此外，駐日美軍相關人士在美軍設施內外都有義務要戴口罩。駐日美軍出國前及入境後的檢查必須落實，且須嚴格實施入境後為期14天的行動限制。

有關駐日美軍的防疫對策，1月7日舉行的美國和日本外交與國防部長「2加2」會談上，日本外務大臣林芳正及防衛大臣岸信夫向美方要求加強採取限制外出等措施。

日本COVID-19疫情快速升溫，沖繩縣連3天新增確診病例逾千例，駐沖繩美軍新增病例也連3天創新高。

日本政府今天起到31日止，在COVID-19疫情嚴峻的沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」，防疫強度次於「緊急事態宣言」。（編輯：周永捷）1110109

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