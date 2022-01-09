日本疫情迅速擴大 邊境管制措施擬不鬆綁

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本政府為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron疫情擴大，初步決定延長實施禁止外國人新申請入境的措施。

日本產經新聞報導，日本首相岸田文雄今天在富士電視台節目上表示，有關是否持續維持現行的邊境管制措施，近期之內將正式做出決定；因為Omicron的傳染力有多高，目前尚未充分釐清，須慎重以對。

日本採取邊境管制措施開始於去年11月30日日本境內首度發現有Omicron新型變異株，實施期間是為期一個月。去年12月21日，岸田表示，這項措施傾向持續實施，1月8日至10日連休假期結束後將正式決定這項措施是否持續實施。

岸田本月4日在記者會上表示，一邊維持嚴格的邊境管制措施，一邊將國內的防疫對策重心移轉至避免醫療瓦解的目標。但因疫情急速擴大的傾向趨於明顯，因此有政府高官認為目前不能鬆綁邊境管制措施。

目前日本採取的邊境管制措施原則上禁止外國人新申請入境。此外，來自有Omicron新型變異株確診病例的國家或地區返國的日本人將視狀況，在檢疫所指定的防疫旅館停留3至10天。此外，與確診者密切接觸者在自治體（都道府縣市區町村）的住宿設施等地隔離14天。

專家認為，若陸續傳出有社區傳播的情況，邊境管制措施的效果有限。岸田在富士電視台節目上表示，如果能完全釐清Omicron新型變異株，一定會採取機動性的因應之道。（編輯：周永捷）1110109