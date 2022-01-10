劍橋學者：英國多數人對Omicron有抵抗力 免疫力全球最強

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）專家表示，英國可能是全世界對COVID-19免疫力最強的國家，因為數據顯示，英國15歲以上民眾有98%對Omicron變異株有些抵抗力，意味他們就算確診，症狀也會較輕微。

英國「太陽報」（The Sun）報導，劍橋大學醫學研究委員會流行病學部門（MRC Epidemiology Unit）資深臨床試驗專員阿里（Raghib Ali）解釋，這可能說明了為什麼儘管確診病例數劇增，染疫住院人數仍然很低。

阿里同時也為國民保健署（NHS）和英格蘭公共衛生署（Public Health England）服務，他依然鼓勵英國民眾持續遵守防疫規定，不要冒著使醫療系統超負荷的風險，因為員工缺勤已是一個「大問題」。

他表示，只要英國人民繼續走在正軌，封鎖措施就不太可能發生。

阿里對「太陽報」說明相關圖表時表示：「基本上，圖表顯示的是疫苗接種的組合數據，它來自MRC的數據，每月更新自然感染的人比例，加上劑量和依年齡劃分的確診。」

「它根據的是超過15歲者的資料，所以不是（包含）所有人。有兩個影響結果的因素，一是先前接種或確診產生的免疫力削弱，然後是來自追加劑和新染疫的免疫力增強，（這兩者）如何平衡，沒人真正明白。」

「我們（英國）可能是世界上（對COVID-19）免疫力最強的國家。」

這一數據由英國衛生安全局（UK Health Security Agency）和劍橋大學MRC流行病學部門蒐集，指出97%到98%的英國人即使再度染疫，症狀也會比較輕微。

人對COVID-19的免疫力來自疫苗接種、追加劑和自然免疫的組合。

阿里表示：「與其他國家相比，我們受到了很好的保護，因為高齡人口的疫苗接種率很高，加上尤其是年輕人口的自然感染，（這兩者的）組合帶來的（群體）免疫非常高。」

「Omicron仍在迅速傳播。倫敦以外的多數地區尚未達到頂峰，住院人數也仍未明顯達到頂峰—尤其是在倫敦以外的地區。」（譯者：張璦/核稿：林治平）1110110