綠指封殺國會改革法案 藍：不容偷吃步搞雙標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北26日電）民進黨立法院黨團今天在立法院會提出變更議程，將民進黨團版國會改革法案從委員會抽出逕付二讀，遭國民黨封殺。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，在國民黨團總召傅崐萁赴中的今天，「難道這就是傅崐萁的伴手禮嗎？」這是間接版的中共對台灣民主的扼殺。

國民黨團則發布新聞稿指出，民進黨團提出逕付二讀的3項法案，仍在司法及法制委員會審查中，尊重委員會審查，有那麼難嗎，如今卻想「偷吃步」利用逕付二讀，跳過委員會討論，這就是清楚明白的雙標。民進黨團自己立下的標準，這麼快就忘記了嗎。

立法院司法及法制委員會日前三度排審民進黨團所提包括立法院職權行使法等國會改革法案，全數遭到國民黨團提出散會動議，將法案卡在委員會。

民進黨團今天在立法院會未反對國民黨立委所提國會改革案，不過，當民進黨團提出變更議程，將民進黨版國會改革相關法案從委員會抽出逕付二讀，與其他提案併案協商，後經表決，國民黨以席次優勢封殺，民眾黨團未參與投票。

民進黨團於會後舉行「沒收民主，國會已死」記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨版國會改革法案提出之後，在委員會審查，被沒收，在院會要求交付協商，也被沒收，國民黨一路反對，封殺民進黨團版國會改革案，不能被討論，不能被審查，民眾黨不表態，明助國民黨，這種程序不正義、沒收協商權的景象，在國會前所未見，民進黨團深感遺憾。

柯建銘表示，曾幾何時，台灣會走到這一天，30年來在立法院從來沒有發生過的事情發生了，這是一個完美沒收程序。

柯建銘說，這是一個精心設計，在傅崐萁率領國民黨立委到大陸的今天，「難道這就是傅崐萁的伴手禮嗎？」傅崐萁到大陸一定大肆吹擂在國會所作所為，討中國共產黨的歡心，「傅崐萁是去述職，還是去領賞？」這是間接版的中共對台灣民主的扼殺，現已展開序幕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯建銘也點名民眾黨團總召黃國昌，他表示，國會現已掌控在傅崐萁及傅隨組織、傅聯會會長黃國昌手上，黃國昌是共犯結構、為虎作倀，兩人玩盡天下，志得意滿，兩人聯手出賣國家，贏得中國利益，這是國家級危機。

國民黨團則公開呼籲，完備相關的議事審查程序，再送院會進行朝野協商，這才是民進黨團現在該做的事，「國會改革」修法，全民都在看，符合程序正義是最基本的要求，就請民進黨團一切照步來，別想偷吃步、又輸不起。（編輯：林興盟）1130426