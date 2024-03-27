陳天來故居溝通10年修復開工 重現輝煌茶商歷史

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市市定古蹟「陳天來故居」經過10年溝通，修復工程今開工，預計投入新台幣1億多元重現百年茶商輝煌歷史，估民國115年底至116年初竣工。

北市文化局歷經10年與所有權人溝通，今舉辦「陳天來故居」修復工程開工典禮，1924年竣工的陳天來故居今年為落成第100週年，在北市府協助私有文資修復保存上具有指標性意義。

文化局表示，陳天來為「錦記茶行」創辦人，為北台灣茶業發展的重要推動者，故居所在的貴德街，為清末至日治時期茶行洋樓的代表性市街，其興築具體表徵大稻埕自清代傳統市街轉化為歐風近代街區的濫觴，在台北都市發展史上具有高度歷史意義。

文化局說，建築構造同時併存1920年代引進的鋼筋混凝土結構系統、大正時期清水紅磚承重牆系統暨傳統磚木混構軟樓（三樓）以及木構屋架系統，反映當時台灣傳統構築技術與近代外來營造技術結合的時代特色。

建築展現當代歐風洋樓裝飾風格如立面面磚、地坪鋪貼進口磁磚、木作飾面天花及壁牆、木雕樓梯及花紋鏡面、鑄銅五金、歐風燈具等，具高度歐風工藝藝術價值。

空間格局原貌除主體建築外，設有二進一層洋房，共同圍塑具風水意義的假山水池庭院，為當時大稻埕市街唯一兼備洋樓與庭園的豪邸；室內仍留存雕飾精美傢俱燈具、壁面吊掛花鳥畫作及書法、會客室陳設古董玩物，體現當時富商生活情境及文化品味。

文化局說，「陳天來故居」2006年經指定為直轄市定古蹟，但因故居所有權人複雜且修復經費龐大，修復工程遲無法順利啟動，建物長期閒置導致損害狀況日益嚴重，經文化局積極介入並溝通整合所有權人，終於在今年能讓修復工程開工。

本次將先針對古蹟建築本體進行修復，總工程經費1億1750萬元，由文化部文資局補助約5287萬元、文化局補助約4817萬元，其餘由所有權人自籌。

文化局2022年委託文物專業團隊辦理故居內珍貴傢俱及文物普查與建檔，並搶修價值高且損害狀況嚴重的物件，期待工程不僅是建物修復，重要傢俱及文物也能妥善保存，以真正彰顯故居的文資價值。

文化局指出，「陳天來故居」修復完成後將成為大稻埕的重要文化地標，工程以對故居原有形貌影響最小為原則，整體將以生活空間的情境展陳，以「原物展示」、「建築博物館」的方式呈現當時台灣上流社會的生活及豪宅的文化藝術，並規劃「史料展陳室」呈現大稻埕茶商及北台灣茶業史之歷史脈絡。

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故居後側原有一處花園及一層樓歐風洋房，1968年因西寧北路拓寬拆除洋房及部份花園，庭園的修復將列為第二期修復工程範圍，規劃試掘確認水池遺蹟並復原，庭園內的景石及南側泥塑假山，則將透過比對陳家族人提供的老照片進行考證復舊及仿作。

第二期修復及再利用工程經費預估5219萬元，文化局將持續提供經費補助及代為執行工程，也將協助所有權人申請文化部經費補助。（編輯：張銘坤）1130327