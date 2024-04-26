攝影家張照堂辭世 史哲代頒贈總統褒揚令

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（中央社記者王寶兒台北26日電）攝影家張照堂2日辭世，享壽81歲。文化部長史哲今天出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，表彰其對於台灣影像藝術發展與教學的重要貢獻。

總統褒揚令由張照堂長子張世和代表受贈，史哲透過新聞稿表示，張照堂以攝影家敏銳的觀察、誠摯的理解、濃厚的關懷與同理心，透過攝影呈現其無盡的視野，讓世人看見時代的脈動，更見證剎那的永恆。

張照堂1943年出生於板橋，高中時對攝影產生興趣，而後以獨特的攝影語言，開展出台灣現代意識攝影風貌。大學畢業後曾任職於電視公司，公餘秉持其一貫的關懷視角，將鏡頭瞄準台灣在地文化，拍攝「芬芳寶島」、「大甲媽祖回娘家」、「美不勝收」、「映象之旅」等專題，為台灣影音紀錄開啟先河。

張照堂也積極投入紀錄片教學推廣，於國立台南藝術學院（後改制為國立台南藝術大學）音像紀錄研究所任教，並推動創立台灣國際紀錄片雙年展（後更名為台灣國際紀錄片影展）。

文化部表示，除影像創作外，張照堂另編著出版攝影家叢書與攝影主題專書，整理台灣重要攝影家作品資料，在台灣攝影美學的傳承、累積、推廣與提攜後輩上，不遺餘力。

獎項方面，張照堂於1980年以「古厝」與「王船祭典」2部紀錄片，分別獲得第17屆金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影獎、第15屆金鐘獎最佳攝影剪輯獎。

1999年，張照堂獲頒第3屆國家文藝獎（美術類），2009年獲聘為國立台南藝術大學榮譽教授，2011年獲得第30屆行政院文化獎，2022年榮獲第59屆金馬獎終身成就獎，2024年獲第14屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）傑出貢獻獎等殊榮。（編輯：陳政偉）1130426

攝影家張照堂告別式26日上午在台北市立第二殯儀館舉行，許多親朋好友及藝文界人士出席致意。中央社記者郭日曉攝 113年4月26日