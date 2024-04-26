更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
聯發科
新聞專題
聯發科1/300
首頁 / 產經

聯發科第1季每股純益19.85元 全年美元營收看增16%

2024/4/26 16:18（4/26 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯發科第1季毛利率達52.4%，每股純益19.85元。（中央社檔案照片）
聯發科第1季毛利率達52.4%，每股純益19.85元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）聯發科第1季毛利率突破5成關卡，達52.4%，歸屬母公司淨利新台幣315.36億元，季增22.9%，每股純益19.85元。聯發科第2季展望保守，預期季營收將較第1季減少0%至9%，全年美元營收可望成長14%至16%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受惠手機、寬頻和電視客戶回補庫存需求，聯發科第1季營收1334.58億元，季增3%，表現優於預期的1218億至1296億元水準。

聯發科第1季毛利率52.4%，較去年第4季揚升4.1個百分點，主要受惠一次性項目挹注，歸屬母公司淨利315.36億元，季增22.9%，每股純益19.85元。

聯發科執行長蔡力行表示，因市場能見度升高，預期2024年美元營收將成長14%至16%，包括手機、智慧裝置及電源管理晶片將全面成長，其中，以手機成長幅度最高。若排除第1季的一次性調整，全年毛利率將約46%至48%。

蔡力行預期，今年全球智慧手機出貨量將約12億支，增加1%至3%。聯發科因受惠旗艦手機市場占有率提升，加上旗艦手機晶片平均單價較高，今年智慧手機營收增幅可望高於14%至16%，旗艦手機晶片營收將成長超過50%。

蔡力行表示，第2季電視和運算裝置營收可望較第1季成長，電源管理晶片需求也將復甦，不過季營收將約1214億至1335億元，較第1季減少0%至9%，毛利率約45.5%至48.5%。

蔡力行說，2024年是聯發科下一個成長階段的開始，對於中長期成長前景看法不變，人工智慧（AI）將為聯發科在雲端運算和邊緣運算帶來巨大商機，有望自2025年下半年開始貢獻營收。

聯發科今天同時發表天璣汽車平台新產品，CT-X1採用3奈米製程，CT-Y1和CT-Y0採用4奈米製程。聯發科指出，CT-X1支援130億參數的AI大語言模型，可在車內直接執行多款主流大語言模型和AI繪圖功能，支持3D圖形介面的車載語音助手、駕駛警覺性偵測等AI安全和娛樂應用。（編輯：林淑媛）1130426

#蔡力行
#營收
#聯發科
延伸閱讀
台積電上漲16元 台股勁揚263點收在20120.51點京元電出脫蘇州子公司股權 降低中國半導體製造業務台積電未調高資本支出、第2季營收估季增6% 法說會重點一覽聯發科推出生成式AI服務平台「達哥」 助提升生產力經部：輝達來台設全亞洲首座研發中心 打造超級電腦
聯發科
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立積第1季轉盈 創意每股純益4.94元
172.30.142.83