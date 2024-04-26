聯發科第1季每股純益19.85元 全年美元營收看增16%

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（中央社記者張建中新竹26日電）聯發科第1季毛利率突破5成關卡，達52.4%，歸屬母公司淨利新台幣315.36億元，季增22.9%，每股純益19.85元。聯發科第2季展望保守，預期季營收將較第1季減少0%至9%，全年美元營收可望成長14%至16%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受惠手機、寬頻和電視客戶回補庫存需求，聯發科第1季營收1334.58億元，季增3%，表現優於預期的1218億至1296億元水準。

聯發科第1季毛利率52.4%，較去年第4季揚升4.1個百分點，主要受惠一次性項目挹注，歸屬母公司淨利315.36億元，季增22.9%，每股純益19.85元。

聯發科執行長蔡力行表示，因市場能見度升高，預期2024年美元營收將成長14%至16%，包括手機、智慧裝置及電源管理晶片將全面成長，其中，以手機成長幅度最高。若排除第1季的一次性調整，全年毛利率將約46%至48%。

蔡力行預期，今年全球智慧手機出貨量將約12億支，增加1%至3%。聯發科因受惠旗艦手機市場占有率提升，加上旗艦手機晶片平均單價較高，今年智慧手機營收增幅可望高於14%至16%，旗艦手機晶片營收將成長超過50%。

蔡力行表示，第2季電視和運算裝置營收可望較第1季成長，電源管理晶片需求也將復甦，不過季營收將約1214億至1335億元，較第1季減少0%至9%，毛利率約45.5%至48.5%。

蔡力行說，2024年是聯發科下一個成長階段的開始，對於中長期成長前景看法不變，人工智慧（AI）將為聯發科在雲端運算和邊緣運算帶來巨大商機，有望自2025年下半年開始貢獻營收。

聯發科今天同時發表天璣汽車平台新產品，CT-X1採用3奈米製程，CT-Y1和CT-Y0採用4奈米製程。聯發科指出，CT-X1支援130億參數的AI大語言模型，可在車內直接執行多款主流大語言模型和AI繪圖功能，支持3D圖形介面的車載語音助手、駕駛警覺性偵測等AI安全和娛樂應用。（編輯：林淑媛）1130426