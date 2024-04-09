聯發科推出生成式AI服務平台「達哥」 助提升生產力

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（中央社記者張建中台北9日電）聯發科今天舉行生成式AI論壇，宣布推出生成式AI服務平台「MediaTek DaVinci」，亦稱「聯發科技達哥」，將有助各行各業提升生產力，目前已有超過40家廠商加入生態系。

聯發科指出，「聯發科技達哥」最初是為集團內部打造具資料安全性、提高生產力的生成式AI工具，廣泛應用於軟體開發的需求分析和規格設計、人資的自動媒合、財務的報銷流程、法務的專利翻譯和合約訴訟等，集團滲透率96%，生產力提升認同度88%。

「聯發科技達哥」目前進一步提供外部企業導入，聯發科表示，已有40餘家企業加入生態系，涵蓋高科技、金融、電信、法律、製造、系統整合、雲端服務及教育機構等領域。

聯發科指出，內部導入「聯發科技達哥」時，初期有員工擔心工作會受到影響，不過員工會找到價值，應該要擁抱AI，不是排斥AI，因為可以創造更大利潤。（編輯：張均懋）1130409