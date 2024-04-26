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台中水災應變中心提升二級開設 監測雨情應變

2024/4/26 14:51（4/26 15:16 更新）
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中央氣象署發布大雨特報，台中市政府26日宣布，水災應變中心提升至二級開設，由副市長賴淑惠（後排中）擔任指揮官主持災害應變會報。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月26日
中央氣象署發布大雨特報，台中市政府26日宣布，水災應變中心提升至二級開設，由副市長賴淑惠（後排中）擔任指揮官主持災害應變會報。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月26日
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）中央氣象署發布大雨特報，台中市政府今天宣布，水災應變中心提升到二級開設，副市長賴淑惠指出，市府各項防汛工作已就位待命，各局處與區公所持續監測雨情應變。

台中市水災應變中心二級開設後，各局處機關進駐待命，由賴淑惠擔任指揮官，副秘書長張大春擔任副指揮官、水利局長范世億擔任執行秘書，各局處首長出席會議，依序報告最新氣象狀況及災前整備情形。

賴淑惠在主持災害應變會報時表示，依據氣象預報，台中較大雨勢將落在今天下午至明天上午，市府各項防汛工作均已就位待命，各局處與公所將持續監測雨情應變。

賴淑惠指出，依天氣預報，沿海地區需加強防災，也請鄰近山區的區公所提高警覺、做好準備，尤其針對災害潛勢溪流地區，若發布黃色警戒，請區公所依規進行疏散撤離勸告；如發布紅色警戒，公所將執行勸告、強制其撤離，並作適當安置，守護民眾安全。

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賴淑惠說，這次鋒面過境剛好在大地震之後，為預防山區雨勢造成土石流災情，市府提前將災害應變中心提升為二級開設，讓各級機關預先做好檢視及準備。目前各項防汛工作，包含疏通清淤等工程、沙包抽水機等設備，以及災害預防安置等作業均已就緒，全力防範鋒面災情發生。

此外，今明兩天台灣海峽沿岸適逢大潮，中南部低窪地區要嚴防海水倒灌、積淹水等情事，賴淑惠指示各局處留意防災，提醒民眾做好因應、注意自身安全。（編輯：郭諭儒）1130426

#張大春
#區公所
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