台股漲263.09點
2024/4/26 13:44
（中央社台北26日電）台北股市今天開高走高，收盤漲263.09點，為20120.51點，漲幅1.32%，成交金額新台幣4187.02億元。
加權指數開盤為20094.17點，盤中最高20226.29點，最低20087.61點；不含金融股指數17616.23點，漲248.7點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.08%、食品股漲0.31%、塑化股漲0.12%、紡織股漲0.6%、機電股漲1.62%、造紙股漲0.2%、營建股漲2.15%、金融股漲0.42%。
委買張數2282萬5802張，委賣張數1268萬9258張，成交張數865萬2912張。
收盤時上漲558家，下跌337家，持平134家。
成交量前5名個股為長榮航、陽明、元大台灣50反1、中工、華航。
漲幅前5名個股為創意、中環、和椿、陽明、牧德。
跌幅前5名個股為神州-DR、亞翔、矽統、光聖、士電。1130426
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