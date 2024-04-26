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台股漲263.09點

2024/4/26 13:44
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（中央社台北26日電）台北股市今天開高走高，收盤漲263.09點，為20120.51點，漲幅1.32%，成交金額新台幣4187.02億元。

加權指數開盤為20094.17點，盤中最高20226.29點，最低20087.61點；不含金融股指數17616.23點，漲248.7點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.08%、食品股漲0.31%、塑化股漲0.12%、紡織股漲0.6%、機電股漲1.62%、造紙股漲0.2%、營建股漲2.15%、金融股漲0.42%。

委買張數2282萬5802張，委賣張數1268萬9258張，成交張數865萬2912張。

收盤時上漲558家，下跌337家，持平134家。

成交量前5名個股為長榮航、陽明、元大台灣50反1、中工、華航。

漲幅前5名個股為創意、中環、和椿、陽明、牧德。

跌幅前5名個股為神州-DR、亞翔、矽統、光聖、士電。1130426

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