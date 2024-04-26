范雲指欠關心國會性平改革一個交代 黃國昌：別情勒

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（中央社記者林敬殷台北26日電）立法院今天上演表決大戰，國民黨立法院黨團封殺民進黨團版國會改革法案逕付二讀，過程中，民進黨立委范雲不滿國會性平改革法案遭阻撓，趨前詢問不參與投票的民眾黨團總召黃國昌，遭大聲咆哮「我有欠妳喔？」范雲會後表示，黃國昌欠全國關心國會性平改革的人一個交代。

黃國昌後來在社群媒體臉書發文表示，「民進黨范雲委員今天因為我們沒有投票支持民進黨，竟衝到我座位旁邊來對我謾罵，簡直是莫名其妙。」「再次正告民進黨立委，你們跟國民黨玩程序性動議表決輸了，別想情勒我們一定要投票支持你們，這種手段是沒有用的！」

立法院會今天上午處理民進黨團變更議程提案，要求將民進黨團版的國會改革相關法案從委員會抽出逕付二讀，經表決後，遭到國民黨封殺，民眾黨團未參與表決投票。

民進黨團提案遭到封殺後，范雲走向黃國昌詢問，卻遭黃高聲咆哮，「我有欠妳喔？」「妳跑到我這邊來吼什麼？」「我沒有要理你去玩這種程序上的動議啦！」民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱，及民眾黨立委張啟楷趨前將兩人分開，也有立委數次向黃國昌回應「人家沒有吼你啦」。

根據沈伯洋在臉書上表示，當時范雲是問黃國昌，「感覺你算贊成這一個法案，為什麼不投票呢？」黃國昌起身高分貝向范雲咆哮。

民進黨團在院會結束後舉行記者會，出席記者會的范雲說，因為黃國昌昨天在司法及法制委員會公開說，「他個人支持國會的性平改革法案」，於是她今天就問他為什麼要棄權，沒想到黃國昌突然站起來暴怒咆哮。

范雲說，黃國昌咆哮什麼，她完全沒聽到，「只感覺到他的口水一直噴在我臉上」，她來記者會前還先去洗臉，當時真的被嚇到，用這麼大的聲量咆哮。

范雲表示，黃國昌當然沒有欠她，這不是她個人的事情，但她想問黃國昌，「為什麼這麼不一致？」黃國昌欠全國關心國會性平改革的人一個說明，當女性國會議員人數比台灣少的英、法、美國都有國會反性騷規範，為什麼要阻撓，民眾黨為什麼要協助國民黨阻撓民進黨版國會性平改革法案，黃國昌欠全國關心國會反性騷的公民一個交代。

范雲也質疑黃國昌，「你是不是情緒管控有很大問題」，「難道每一位要跟你談話的立委都要被你咆哮」，用這麼大的聲量去恐嚇、去嚇別人嗎。

鍾佳濱說，黃國昌並不欠范雲個人或過去私下什麼恩情，但他要敬告黃國昌，「這不是議事程序的爭議，這是一個性別平權者關心的議題」，民眾黨一筆把國會少數黨的重要責任撇的一乾二淨，黃國昌欠全國性別平權者一個交代。（編輯：林興盟）1130426