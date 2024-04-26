高市府、統一超商BOT案 打造北高雄榮總新生活圈

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高市府今天與統一超商簽約，啟動公有市場用地「灣市38 BOT案」，將投資逾7億元，興建複合式現代化購物市場及停車場，預計117年完工營運，預期將帶動北高雄榮總一帶發展。

高市府今天舉辦簽約儀式，由經濟局長廖泰翔代表市府，與統一超商股份有限公司協理張國光簽約，由副市長羅達生擔任見證人。

羅達生表示，灣市38市場用地BOT案為高雄市長陳其邁任內首件以BOT招商成功案例，基地位於全台第一大里福山里，就在榮總路與榮耀街口。該地原委外經營公共停車場，隨周邊高鐵特區日益發展，榮總商圈與住宅機能也蓬勃發展，市府為增進當地生活機能，與統一超商合作。

羅達生說，此案由市府提供市場用地，再交由民間企業投資興建並經營一段時間後，最後經營權移轉給市府的模式，期待開發案可以為榮總周邊一帶提供完整的社區生活服務、觀光休憩及地區型的商業服務。

統一超商股份有限公司指出，此案興建期4年、營運期46年，由統一超商股份有限公司與高市府合作，投資興建「悠活生活廣場」，規劃地下2層至地上6層建物，將引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業。此外，因應停車需求，規劃地下2層停車場。

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廖泰翔指出，此案不僅投資超過新台幣7億元，也預計提供超過300個在地就業機會，並優先聘用高雄居民。此外，市府將持續推動高雄公有市場用地BOT案，期待藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，除提升公共服務品質外，也滿足民眾生活機能需求，帶動高雄整體經濟發展。

經發局表示，該基地因早期開發機能尚未完全成熟且傳統市場式微，自民國103年標租委外作臨時停車場，自陳其邁上任以來，加速產業轉型，提升該基地商業機能，吸引統一超商拋磚引玉，透過促進民間參與公共建設法，率先各大企業投資高雄市的市場用地。（編輯：黃世雅）1130426