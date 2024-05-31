杜拜經濟整合區管理局訪高雄 盼促進經貿互惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄市副市長羅達生昨天接見阿拉伯聯合大公國杜拜經濟整合區管理局訪團，雙方就智慧城市、淨零永續，以及金融貿易等交流意見。羅達生說，盼促進雙方經貿領域實質交流。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿指出，阿拉伯聯合大公國杜拜經濟整合區管理局執行主席莫罕默德．薩瑞尼（Dr. Mohammed Al Zarooni）偕同資深顧問那席爾．馬丹尼（Mr. Nasser Al Madani）30日拜會高市府。

羅達生表示，阿拉伯聯合大公國對國際議題及區域事務都有極大影響力，杜拜也是中東金融與航運中心，尤其在智慧城市、淨零永續等領域與高雄有充足的合作機會，期盼促進高雄與杜拜在經貿領域的實質交流，共創友好互惠合作機會。

薩瑞尼表示，此次訪台收穫良多，十分希望深化與台灣貿易關係，更當面邀請高雄參與今年9月於杜拜召開的世界自貿區組織（World Free Zone Organization, World FZO）年會，與全球3000多名代表一同商討多元的經貿交流議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅達生指出，阿拉伯聯合大公國是中東第2大經濟體，在世界上有舉足輕重的地位，尤其近年來杜拜致力產業轉型、建設智慧城市，而高雄在智慧城市推展，以及半導體、5G AIoT高科技產業、淨零永續等領域的推動也相當快速，未來期能提升高雄和杜拜在各項產業議題的連結。

行國處表示，杜拜經濟整合區管理局（Dubai Integrated Economic Zones Authority, DIEZ） 成立於2021年，整合杜拜機場自由貿易區（DAFZ）、杜拜科技園區（DSO）和杜拜商業城（DCC）三大自貿區的產品和服務，是杜拜邦政府推動經濟計畫重要機構。（編輯：郭諭儒）1130531