XiXi進軍加拿大紀錄片影展 導演吳璠將出席首映

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（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）導演吳璠首部紀錄長片「XiXi」入選Hot Docs加拿大國際紀錄片影展國際競賽單元。駐紐約台北文化中心與影展主辦單位合作，邀請吳璠赴多倫多參加新作世界首映。

Hot Docs為北美規模最大紀錄片影展，今年邁入第31屆，共168部紀錄片入選，即日起舉辦至5月5日。國際競賽（International Competition）為這項影展主競賽單元之一，獲得Hot Docs最佳國際紀錄長片獎的作品將取得角逐奧斯卡金像獎的資格。

XiXi預定4月28、30日及5月4日在影展放映，駐多倫多辦事處長陳錦玲將出席首映會，吳璠會在映後座談與觀眾分享創作歷程。

吳璠透過紐文中心新聞稿表示，很高興以首部紀錄長片入圍Hot Docs加拿大國際紀錄片影展國際競賽單元，感謝文化部支持紀錄片工作者出席在這項影展舉辦的世界首映，期待很快能與台灣觀眾分享這部關於自由、愛與責任的電影。

紀錄片XiXi由台灣、菲律賓及韓國合製，記錄吳璠與藝術家XiXi的友誼。

2012年秋天，吳璠在柏林遇見叛逆不羈的XiXi，不久之後，XiXi搬回她年幼女兒Nina居住的法國南部小鎮，吳璠也為家人和工作搬回台灣。分隔兩地的兩人開始交換影像日記，記錄兩人在藝術創作、自我認同、角色身分轉換過程中，努力找回自由的可能。

Hot Docs稱讚本片是部誠摯探討女性特質、自主與自我重塑力量的散文式電影（essay film）。

吳璠畢業於國立台灣大學社會學系，赴歐洲攻讀Docnomads紀錄片導演碩士，首部監製作品、紀錄片「海邊最後的夏天」（Last Days at Sea）入選柏林影展新世代單元、瑞士真實影展、Hot Docs加拿大國際紀錄片影展以及台北電影節。（編輯：郭中翰）1130426