大都會博物館守望10年 警衛視角寫下藝術觀察見聞

（中央社記者葉冠吟台北26日電）每年好幾百萬人拜訪的美國紐約大都會藝術博物館裡，只有少數人能自由穿梭各角落，那就是博物館警衛。「博物館的守望者」一書從任職10年警衛的視角，感受館藏之美，分享從中如何走出喪親之痛。

「博物館的守望者：美國大都會藝術博物館與我」作者派翠克．布林利（Patrick Bringley）曾任職於「紐約客」雜誌，卻因哥哥罹患無法治癒的癌症，令他想從凡俗日常的喧噪中逃脫，於是辭去「紐約客」工作，到他所知最美的地方──大都會藝術博物館尋求安慰並擔任警衛。

時報出版書訊分享，本來只是暫時的避難所，布林利卻有如自己的家般待了10年，這出乎他的意料，對讀者來說則是件幸運的事。讀者能跟隨他守護來自埃及與羅馬等地的精緻寶藏，在展覽室下方的迷宮行走，穿壞9雙警衛的鞋子，欣賞讚嘆在他看護之下的美麗藝術品。

布林利來到博物館時有如孤魂，安靜而不欲引人注意，然而他很快便找到屬於自己的同伴和表達方式：藝術作品和創作者，還有博物館警衛構成的鮮活次文化。這裡的警衛形形色色，包括藝術家、音樂家、踏實的藍領、移民、滑稽人物，還有夢想家。

隨著與同事和藝術的連結逐漸加深，布林利了解到，能待在這個受到保護的小世界裡，自己有多麼幸運；而外面大世界最美的面向，和這裡又是如此相似。最後他終於能夠懷著感激，回歸那廣大的世界。

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在書中最後一章「盡我可能」裡，布林利也提供個人的參觀方法。他認為在大都會這個地方，大家能用自己的眼睛，看到同為不完美的人類夥伴在這個世界上造出的東西，「你絕對有資格對藝術品引出的大哉問發表意見。」

布林利鼓勵參觀者在他人聽不見的內在心思裡，勇敢思考，「尋找想法，痛苦的想法，甚至包括愚蠢的想法；不是為了找到正確答案，而是為了更加了解人類的心與腦，而且你就在運用著這兩者做這件事」，期待大家能在此找到生命燃料，帶回世界繼續冒險。（編輯：陳政偉）1130426