印度選舉逢熱浪 多地選民頂酷暑排隊投票

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（中央社印度摩托拉26日綜合外電報導）印度正舉行為期6週的選舉，但部分地區正逢嚴酷熱浪，今天將有數以百萬計選民在這種天氣下於投票所外排隊等候投票。

法新社報導，這場選舉將在6月初結束，一般預料現任總理莫迪（Narendra Modi）會贏得第3個任期。

在上週第1輪投票中，投票率比上次2019年選舉時下降近4個百分點，滑落到66%；印度媒體猜測，高於平均的氣溫恐是主因。

這場選舉是分階段進行，以減輕印度這個全球人口最多國家舉辦選舉時伴隨的龐大後勤負擔。舉行第2輪投票的部分地區本週氣溫超過攝氏40度。

印度氣象部門昨天表示，有數省的嚴重熱浪將持續到週末，包括印度東部比哈省（Bihar）部分地方，當地有5個地區將於今天投票，本週記錄到的氣溫比當季平均高了攝氏5.1度。

西南部卡納塔卡省（Karnataka）和北方省（Uttar Pradesh）部分地區預期也會在面臨熱浪的情況下投票。北方省是印度人口最多的地方，也是印度教（Hindu）信仰中心。

印度選舉委員會本週稍早表示，已成立工作小組，將在每一輪投票前檢視熱浪和濕度帶來的影響。

「印度人報」（The Hindu）提到，會做這樣的決定，或許是因為擔心酷熱「可能導致選民投票率下降」。

印度選委會本月22日的聲明表示，有關高溫對今天投票的影響，選委會「沒有太大擔憂」，但也補充說，選委會一直密切監看天氣預報，將確保「選民和選務人員的舒適和福祉」。

一波異常炎熱的天氣席捲了南亞和東南亞，促使菲律賓和孟加拉數以千計學校停課。

高溫也擾亂印度本月24日的選舉活動，交通部長加德卡里（Nitin Gadkari）在莫迪於馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的競選活動中昏倒。

影片顯示，加德卡里失去意識，被工作人員抬著下台。他後來解釋是「因為炎熱」而感到不適。

多年的科學研究顯示，氣候變遷正使熱浪變得更長、更頻繁、更強烈。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130426