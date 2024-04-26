基隆醫院藥單出現侮辱字眼 涉案內部人員已請辭

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（中央社記者沈如峰基隆26日電）李姓女子帶兒子前往衛生福利部基隆醫院看診，藥單上過敏史竟備註「媽媽是婊子」。基隆醫院今天表示，經查為內部人員所為，涉案人員已請辭；對李女造成的困擾，院方再度歉。

李女昨天帶6歲兒子前往衛生福利部基隆醫院看診，藥單上過敏史部分竟備註「媽媽是婊子」。李女事後回門診詢問，護理師除更正藥單也感到納悶怎麼會出現這句話，不斷向她道歉。

基隆醫院今天發布新聞稿表示，經調查，此事確定是院內人員所為，並於今天召開考績委員會針對涉案人員懲處，因造成病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，經考績委員決議記2大過。

院方指出，涉案人員經約談後坦承不諱，除深刻反省，向病人、病人家屬表達歉意，也主動向單位主管提出書面辭呈，相關作業程序已展開。

據了解，涉案人員為院內藥劑師，疑因個人情緒所為。

基隆市衛生局表示，已正式行文請基隆醫院針對事件原因、就醫流程及資訊安全等釐清並檢討改善，於2周內正式回覆調查結果。（編輯：林恕暉）1130426