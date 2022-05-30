立院三讀 醫療爭議均先調解醫院不得拒絕提供病歷

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（中央社記者郭建伸台北30日電）立法院會今天三讀通過醫療事故預防及爭議處理法，建立醫療糾紛非訴訟機制，未來民、刑事醫療爭議事件均應先行調解，醫事機構不得拒絕提供病歷紀錄，違者最高罰新台幣25萬元。新法施行日期由行政院訂定。

不少醫療糾紛訴訟使醫病雙方煎熬，使病人與家屬得不到及時情緒紓解補償，醫生更可能規避高風險科別。行政院會4月28日通過醫療事故預防及爭議處理法草案，擬建立醫療糾紛非訴訟處理機制。

立法院社會福利及衛生環境委員會於5月25日初審通過醫療事故預防及爭議處理法，並排入30日院會討論事項。

三讀通過條文明定，地方政府主管機關應組成醫療爭議調解會，不論民、刑事醫療訴訟均應先經其調解，調解期間以3個月為限，必要時可延長3個月，經當事人合意得再延長一次。

至於調解會成員，應由具有醫學、法律或其他具專業知識的公正人士9人至45人組成；其中醫學以外委員，或任一性別委員，各不得少於委員總數1/3。

三讀通過條文明定，若因調解需要，地方政府主管機關得限期令醫事機構提供所需的病歷、診療紀錄或其他相關文件、資料，而醫事機構不得規避、妨礙、拒絕或作虛偽的證明、報告或陳述。

三讀通過條文明定，若醫事機構違反，可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，且屆期未改善者，得按次處罰。

三讀通過條文明定，醫療機構對於與醫療爭議有關的員工，應提供關懷及具體協助，並保護其在醫療爭議處理過程中，不受強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或傷害。

為增加溝通關懷，三讀通過條文明定，醫療機構應組成醫療事故關懷小組，在醫療事故發生翌日起5個工作天內，向病人、家屬或其代理人說明、溝通，並提供協助及關懷服務；但考量99床以下醫院及診所規模較小，得指定專業人員或委由專業機構團體。

三讀通過條文明定，醫療機構、醫事人員或其代理人等在說明、溝通、提供協助或關懷服務過程中所作的陳述等，除醫療爭議當事人均同意外，不得於訴訟時採為證據或裁判基礎，也不得採為相關行政處分的基礎。

新法明定，法案施行前已經開始偵查或審判的醫療爭議案件，不適用此法。（編輯：蘇志宗）1110530