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立院三讀法案
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立院三讀法案2/92

立院三讀運彩條例 銷管費用採實體及線上通路雙軌

2022/5/30 16:34
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（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院會今天三讀修正通過運動彩券發行條例部分條文，為落實銷管費用合理分配，明定運動彩券以實體方式銷售者，銷管費用不得超過其售出運動彩券金額12%。

此外，利用電話、網際網路或其他電訊設備銷售運動彩券者，銷管費用不得超過其售出運動彩券金額10%。

銷管費用指的是，包括運動彩券銷售佣金、發行機構報酬、運動彩券發行損失、賠償責任準備金及為發行運動彩券舉辦的活動費用。

立法院朝野黨團18日、27日協商運動彩券發行條例部分條文修正草案，取得共識，並無條文保留；這次修法重點包括，銷管費用採實體通路及線上通路銷售分別規劃的雙軌制、修正第3屆運動彩券經銷商遴選資格等。

全案今天在立法院會處理，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

關於第3屆運動彩券經銷商遴選資格及評定程序等，三讀條文規範，發行機構或受委託機構辦理運動彩券經銷商的遴選，應以具體育運動專業知識並通過發行機構舉辦的評定者，或於運動彩券發行期間曾為運動彩券經銷商為限。

因應現行運動彩券實務運作，三讀條文規定，經銷商得在發行機構資訊系統下，參與招募會員。

三讀條文也明定，因職務或業務知悉運動彩券中獎人姓名、地址等個人資料，違反第14條第一項規定，未嚴守秘密者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。

運動彩券發行條例第14條第一項規定，因職務或業務知悉運動彩券中獎人姓名、地址等個人資料者，除其他法律另有規定外，應嚴守秘密。（編輯：林興盟）1110530

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