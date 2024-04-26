澳洲前總理莫里森自曝 任內因焦慮服用藥物

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲前保守派總理莫里森（Scott Morrison）在今天發表的媒體採訪中透露，他在任職總理期間服用「緩解」焦慮的藥物。

法新社報導，莫里森告訴「澳洲人報」（The Australian）說，他在擔任總理時經歷了「令人痛苦不振」的焦慮。去年曾經訪問台灣的莫里森，於2018年8月至2022年5月之間擔任澳洲總理，他領導的保守派聯盟後來在大選中敗給工黨失去政權。

現年55歲的莫里森執政4年期間，除了面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，同時也要處理2019年至2020年發生的「黑色夏季」（Black Summer）野火等危機。

莫里森表示，長時間的工作、新冠疫情，以及與中國關係陷入困境，「那是一段壓力非常大的時期」。中國在他任期內對澳洲主要出口產品設下了貿易壁壘。

「你是有血有肉的人，所以它會開始影響你。」

「澳洲人報」取自莫里森新書的摘錄指出，坎培拉（Canberra）一名醫生為莫里森開了治療焦慮的藥物。莫里森是福音派信徒，他5月即將發表的新書名為「為您謀福：一位總理對上帝信實的見證－暫譯」（Plans for Your Good: A Prime Minister's Testimony of God's Faithfulness）。

莫里森寫道：「我的醫生很訝異我在求助之前能堅持這麼久。」「如果沒有這種協助，就會出現嚴重的憂鬱症。」

莫里森表示，焦慮可能會對個人產生深遠影響。「你害怕未來，無法起床。它會讓你在精神和身體都陷入困境。它剝奪你的快樂，破壞人際關係。我從個人經驗中體認這些。」

莫里森是化石燃料產業的狂熱支持者，他在今年1月宣布退出政壇。

此前他領導的政府對中國態度強硬，澳中關係一度緊張。工黨政府2022年5月上台後，相關禁令逐步解除。不過疫情期間，他在未通知內閣、現任官員或公眾的情況下，秘密任命自己擔任多個部長的職務。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130426