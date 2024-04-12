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首頁 / 文化

倫敦泰德現代美術館大展 6/29高美館登場

2024/4/12 19:32（4/12 19:46 更新）
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高雄市立美術館12日舉辦英國倫敦泰德現代美術館大展「瞬間–穿越繪畫與攝影之旅」展前宣告記者會，高雄市長陳其邁（左2）、國巨基金會董事長陳泰銘（右2）、京城集團董事長蔡天贊（右）、高雄市文化局長王文翠（左）等人出席。中央社記者林巧璉攝 113年4月12日
高雄市立美術館12日舉辦英國倫敦泰德現代美術館大展「瞬間–穿越繪畫與攝影之旅」展前宣告記者會，高雄市長陳其邁（左2）、國巨基金會董事長陳泰銘（右2）、京城集團董事長蔡天贊（右）、高雄市文化局長王文翠（左）等人出席。中央社記者林巧璉攝 113年4月12日
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）英國倫敦泰德現代美術館大展「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」將於6月29日起移展高雄市立美術館；高雄市長陳其邁說，將是世界巡迴唯一站，不必出國就能欣賞豐富的藝術作品。

「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」展覽不僅將展示泰德美術館的精選作品，還包括國巨基金會的收藏。陳其邁今天出席展前宣告記者會致詞表示，感謝國巨基金會董事長陳泰銘，不僅投資高雄新台幣200億元，更抱著對家鄉的深厚情感，將其珍藏一生的藝術品帶到高雄，以藝術不斷增添高雄美麗。

陳其邁表示，國巨基金會的收藏在國際享有極高的聲譽，展出的作品中包含了非常難得的珍品，這次展覽將為市民朋友提供一場藝術盛宴。

在文化部、高雄市政府以及財團法人國巨基金會共同合作下，英國倫敦泰德現代美術館大展「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」將於6月29日起至11月17日移展高雄市立美術館。

展覽將有名師巨作畢卡索「哭泣的女人」、多蘿西亞．蘭格「移工母親」、安迪．沃荷「自畫像」、大衛．霍克尼「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」、傑夫．沃爾「突如其來的一陣風（借鑒鑑葛飾北齋）」以及安德烈亞斯．古爾斯基「巴黎，蒙帕納斯」等泰德美術館與國巨基金會所收藏的重量級繪畫與攝影作品。

文化局表示，泰德美術館「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」首展以來廣受大眾歡迎，被歐洲媒體評為年度必看展覽，同時也是泰德美術館歷年來展期最長的特展之一。

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高美館說明，今年適逢高美館30週年館慶，「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」特展全票為300元，早鳥150元優惠票將於5月25日至31日限時啟售。另外，民國83年出生的青年，可於此特展期間至高美館驗票入口出示身分證享免票參觀。

高美館也感謝高雄在地企業京城集團挹注資源，以及致力於藝術文化推廣並長期支持高美館的台新銀行、與清景麟集團共同響應，引進泰德美術館展覽曠世名作，促成跨國展覽成真。（編輯：郭諭儒）1130412

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