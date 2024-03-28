奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」 全展期票券4/8開賣

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（中央社記者張榮祥台南28日電）奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日開展，一票難求；館方今天宣布，提早於4月8日開賣全展期（5/2-9/1）所有票券。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」訊息公布後受到各界矚目，一票難求，民眾希望釋出更多票券；館方決定週五、週六、週日延長開放至晚間8時，讓更多人入場參觀。

此外，奇美博物館因應外地遊客提早規劃暑假行程，決定提早於4月8日開賣全展期（5/2-9/1）所有票券，包括週末延長開放場次、7月至9月暑假期間一般票券等。

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奇美博物館表示，民眾若在開賣第一時間無法順利購票，也可稍後再試，如有未付款或退票等情況都會釋出票券；館方也已保留部分票量，開展後仍可在現場購買當日票券，並依人流狀況排隊進場，數量有限，售完為止。

由奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，展期5月2日至9月1日，展出從文藝復興到印象派共50位大師、52幅真跡畫作，引領認識西洋繪畫史逾400年精華概貌，這也是英國國家藝廊200年來首度來台，被譽為台灣史上最高規格西洋畫展。（編輯：陳仁華）1130328