南投女酒駕逆向飆國道逾20公里 警上銬逮捕法辦

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）巫姓女子喝完高粱酒後，昨天深夜酒後駕車逆向駛上國道，車輛一路開到國道3號北向243.4公里處被國道警方攔下，逆向逾20公里，警詢後，全案今天下午依公共危險罪嫌移送法辦。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天透過訊息表示，昨天深夜11時50分接獲南投縣警察局轉報指出，國道3號北向223公里處、南投中興路段有自小客車由北往南逆向行駛，立即調派名間分隊巡邏警力前往攔截，並派遣快官分隊支援，國道監視器同時監控車輛動向。

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由於這輛汽車沿國道逆向行駛，加上雨天視線不佳，國道七大隊同時通知緩撞車前往警戒，並聯絡交通部高速公路局中區交控顯示資訊可變標誌，及透過警廣提醒其他用路人注意，線上警力最後於今天凌晨0時4分在北向243.4公里處內車道安全攔停，所幸無發生事故。

國道警方指出，59歲巫姓女駕駛被攔下時全身酒氣已呈泥醉狀態，經酒測確認超標當場上銬逮捕，全案今天下午依涉犯公共危險罪移送南投地方檢察署偵辦；巫女供稱喝完高粱酒要行駛國道前往埔里鎮，有用路人驚見車輛逆向行駛國道，通報警方攔截。（編輯：謝雅竹）1130426