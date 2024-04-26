能源局官員涉光電弊案 曾文生：啟動行政調查

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（中央社記者郭建伸台北26日電）台南檢調偵辦光電弊案，時任經濟部能源局官員涉案遭起訴。經濟部次長曾文生今天表示，有關行政調查，經濟部會馬上啟動瞭解哪些程序不符規定，若電業籌設許可過程涉及不法，該撤銷一定會撤銷。

台南地檢署以2年時間偵辦太陽光電業者和公務員共謀圖利弊案，今天偵結起訴15人，前台南市政府經發局長陳凱凌、力晹集團古姓總裁等12人遭請求從重量刑，起訴書逾600頁。

起訴15人中，5人是中央到地方的公務人員，其中4人隸屬台南市政府經濟發展局，包括因接受性招待涉貪而入監的前局長陳凱凌，時任王姓主秘、邱姓專員、張姓技士，另時任經濟部能源局林姓組長也涉案。

立法院經濟委員會今天召集黨團協商，討論民眾黨團日前提出的電價凍漲案，由於民進黨團未派代表出席，主持協商的民眾黨團總召黃國昌裁示，提案送交由立法院長韓國瑜協商。

因曾文生、台電總經理王耀庭今天都出席協商會議，黃國昌表示，能源局林姓組長也牽涉台南光電弊案，令人感到震驚與失望，經濟部是否撤銷業者取得的「電業籌設許可」。

曾文生表示，有關能源局人員被起訴，現在要去證明是否構成違法事實；另一方面，若電業籌設許可過程涉及不法，且確認不法，電業籌備許可就沒有存在的合理基礎，「該撤銷一定會撤銷」。

黃國昌追問，難道要等到三審定讞，經濟部才會啟動行政不法調查嗎，抑或現在已經啟動行政調查。

曾文生表示，有關行政調查，能源署會馬上啟動瞭解哪些程序不符規定，其中有關經濟部主管內容、牽涉程序、參與成員等，經濟部會從過去會議紀錄開始展開調查，「可以調查的部分，我們一定會釐清」。（編輯：楊蘭軒）1130426