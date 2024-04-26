中國學位法通過明年起施行 加強管理學術不端行為

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（中央社台北26日電）2018年，中國把學位法列入立法規劃，歷經6年學位法正式通過。據新華社報導，該法明確針對學術不端行為加以規範，保護學位申請人權益及學位品質，將於明年起施行。

據新華社報導，中國14屆全國人大常委會第9次會議今天表決通過學位法，將於2025年1月1日起施行。此次通過的學位法共有7個章節，包括總則、學位工作體制、學位授予資格、學位授予條件、學位授予程序、學位質量保障、附則，旨在保障學位申請人的合法權益及學位品質。

此次頒布的學位法明確規定，部分學術不端行為，若經學位評定委員會決議，學位授予單位將不授予或撤銷學位，包括學位論文或成果被認定存在代寫、剽竊、偽造等行為；盜用、冒用他人身分，頂替他人取得入學資格，或以其他非法手段取得入學資格、畢業證書。

過去「中華人民共和國學位條例」僅於第17及18條，規定舞弊做偽等嚴重情況及不能保證所授學位的學術水平時，可以停止或撤銷授予學位。

另外，學位法規定學位申請人在專家評閱、答辯、成果認定等過程中對組織、人員作出的學術評價結論有異議，可向學位授予單位申請學術復核，學位授予單位應自受理申請之日起30日內，重新組織專家進行復核並作出決定。

據央視23日報導，學位法草案二審稿提請14屆全國人大常委會第9次會議審議。除了明確學術學位與專業學位的區別，也明確規定答辯委員會按照程序組織答辯，答辯將以投票方式表決並當場宣布，且博士學位答辯委員會人員中，學位授予單位以外的專家應不少於2人。

據光明日報過往報導，中國於1981年開始施行「中華人民共和國學位條例」，為中國學位制度的法律基石。

因應時局變化，1997年啟動學位條例修訂工作，2016年中國教育部成立學位條例修訂工作組，至2018年中國13屆全國人大常委會把修訂學位條例、制定學位法列入立法規劃。

2021年中國教育部公布「中華人民共和國學位法草案（徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130426