民眾黨邀青年座談 柯文哲擬對談總統大選得與失

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（中央社記者郭建伸台北20日電）民眾黨青年部將於3月底舉辦青年論政座談會，並安排黨主席柯文哲、秘書長周榆修與青年對談，討論「總統大選的得與失」等3大主題。柯文哲今天在臉書表示，期盼透過座談聽到年輕世代對台灣的期待與願景。

民眾黨青年部規劃「眾議匯聚」青年論政座談會，將於3月30日及31日分別在新北、高雄舉辦，開放16到40歲、對政黨運作有興趣、對公共事務有熱忱的民眾報名。

根據活動規劃，新北場由柯文哲擔任主談人、高雄場主談人則是周榆修，會中將聚焦討論3大主題，分別是「民眾黨在2024總統大選的得與失」、「民眾黨的政黨定位及如何邁向執政之路」、「民眾黨現行黨務運作及如何符合青年的期待」。

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柯文哲今天晚間也透過臉書表示，民眾黨承載青年世代對政治的期待，選後民眾黨設立青年部，希望陪伴青年參與公眾事務，讓青年把關心國家發展的想法，轉化為實際行動，真正為台灣的政治帶來改變。

柯文哲表示，藉由「眾議匯聚」活動，要認識更多關心國家的青年朋友，不只是更清楚介紹民眾黨的現在與未來，更希望可以聽到年輕世代對於台灣的期待與願景。（編輯：翟思嘉）1130320