傅崐萁訪中 28日與台商台青座談

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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日率團訪問中國大陸。北京方面公布28日行程，當天下午傅崐萁一行將與台青和台商座談。

傅崐萁今天下午在桃園機場受訪表示，「我們這團有17位立委」，表達國民黨團堅毅勇敢，不會怕網軍側翼。

根據國台辦下午釋出的媒體隨團採訪安排，28日上午將有文旅部及海關總署相關活動。在兩岸旅遊往來陷入僵局，以及大陸數度禁台灣的農漁產品，兩場活動安排引發關注。

另外，28日還有傅崐萁一行將與台商和台青進行座談。

27日的安排為上午前往小米汽車工廠與北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心參訪。下午則有一場媒體需要「提報器材清單」的活動，預計為會見行程。目前，傅崐萁方面與中國大陸均未正式公布會見的官員。

據報導，除了傅崐萁，其他前往中國大陸的立委還有不分區立委翁曉玲、林倩綺、區域立委王鴻薇、張智倫、廖先翔、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、游顥、陳玉珍、陳雪生、林沛祥、徐欣瑩，原民立委黃仁、盧縣一、鄭天財。（編輯：吳柏緯）1130426