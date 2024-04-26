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國際工殤日前夕 民團籲準勞動部長何佩珊重視職安

2024/4/26 14:04（4/26 14:56 更新）
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工傷協會、RCA員工關懷協會等民間團體26日在立法院群賢樓前舉行「428國際工殤日立法行動」記者會，呼籲勞動部成立職災勞工長照機構，重視職場安全。中央社記者謝佳璋攝 113年4月26日
工傷協會、RCA員工關懷協會等民間團體26日在立法院群賢樓前舉行「428國際工殤日立法行動」記者會，呼籲勞動部成立職災勞工長照機構，重視職場安全。中央社記者謝佳璋攝 113年4月26日
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（中央社記者陳俊華台北26日電）4月28日是「國際工殤日」，工傷協會今天說，1980年至今共增加18萬多個職災家庭，卻沒人關心他們的現況，呼籲勞動部成立職災勞工長照機構，要求準勞動部長何佩珊更重視職場安全、提解方。

工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會等民間團體，上午在立法院群賢樓外舉行記者會，高喊「工傷出考題、部長來回答」、「追悼工傷者、保護勞動者」等口號。

工傷協會表示，520後新任勞動部長何佩珊將就任，何佩珊曾說勞工很關心年金、勞保破產問題，並說「只要政府在，勞保就不會倒」，這彷彿在說工人只關心錢，但如果有錢沒命花，這樣是對的嗎。請問何佩珊針對職業安全與衛生（健康）政策，要提出什麼方針來解決。

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工傷協會指出，據勞保1980年到2023年間的職災給付總計，職災死亡者有2萬2067人、失能者約15萬8822人，代表共有18萬889個家庭因此成為「職災家庭」，但有人關心他們現在的生活狀況嗎；希望何佩珊上任後能致力降低職災死亡人數，保護更多勞工與家人。

工傷協會說，勞動部應成立職災勞工長照機構，而不是把勞工丟給長照解決問題；在職場上只有勞工與勞工間合作，才可能保護自己的平安與健康，但也要向政府、資方倡議，應更重視勞安問題。（編輯：翟思嘉）1130426

#工傷協會
#何佩珊
#勞動部
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