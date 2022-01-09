日本新增確診8480人 時隔約4月再次突破8000例

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（中央社東京8日綜合外電報導）截至8日晚間8時，日本全國各地新增8480人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），是自去年9月11日以來，時隔約4個月單日新增確診再度突破8000例。

日本放送協會（NHK）報導，此外，大阪府和石川縣各有一人染疫不治。國內累計確診病例包括機場檢疫等共175萬8462人，加上鑽石公主號郵輪712人染疫，總計175萬9174人。在染疫病故方面，國內感染確認者共1萬8401人，加上鑽石公主號13人不治，合計1萬8414人病逝。

厚生勞動省指出，截至8日因染疫接上人工呼吸器治療或加護病房等收治的重症患者共89人，較前一天減少2人。因症狀改善等出院人數，截至8日，包括國內確認感染者171萬3953人和鑽石公主號659人，總計171萬4612人。

報導稱，前述數據不包括駐日美軍感染者。

日本TBS電視台報導，東京都今天新增1224例確診，時隔約4個月單日新增再逾1200例，也是上週六單日確診案例數約15倍。

沖繩縣新增1759例確診，連續3天改寫新高紀錄；廣島縣新增547例確診病例，創單日新高紀錄；山口縣則新增154例，為歷來最3高。日本18都道府縣新增確診都超過100例，很多自治體在這一波疫情單日新增病例數，都超過2021年夏天的第5波疫情。

厚生勞動省指出，7日全國各地確認435人感染Omicron變異株，創單日最多人感染Omicron變異株紀錄。

面對境內COVID-19疫情快速升溫，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施防疫強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，這是日本政府從2021年9月30日全面解除重點措施以來再度實施，也是日本首相岸田文雄內閣首次施行。（譯者：劉學源）1110109