沖繩等3縣疫情升溫 日本時隔約3月實施重點措施

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（中央社東京7日綜合外電報導）面對境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本政府從2021年9月30日全面解除重點措施以來再度實施，也是日本首相岸田文雄內閣首次實施。

日本政府今天傍晚在首相官邸舉行防疫對策本部會議，岸田及負責防疫的經濟再生擔當大臣山際大志郎、厚生勞動大臣後藤茂之等人出席。

岸田表示，日本全境新增確診病例到今年初持續增加，各地都出現Omicron變異株社區傳播案例；廣島縣、山口縣及沖繩縣知事都向中央提出適用重點措施的要求，中央政府也認為有必要及早因應這3縣疫情。

會中決定，針對疫情快速升溫的沖繩縣、山口縣及廣島縣，從本月9日起到31日止實施重點措施。

另外，考量到Omicron變異株的傳播力，會中還決定強化重點措施規範，即使是獲防疫認證的餐飲店，當地知事仍可決定是否要求停止提供酒類給顧客。

▼日本每日新增確診數（7天平均）

●緊急事態宣言跟重點措施差別

日本政府為提高防疫對策，2021年1月底提出新型流感等對策特別措施法（也稱為新型冠狀病毒對策特別措施法）等防疫三法修法，同年2月獲國會審議通過。

修法後新增「防止蔓延等重點措施」，讓政府即使在「緊急事態宣言」發布前，也能採取集中的防疫對策；另一方面，分別針對民眾及業者增訂刑罰與行政罰。

簡單來說，「緊急事態宣言」與「重點措施」的差別如下：

對象地區：「緊急事態宣言」為都道府縣全域；「重點措施」為知事指定地區。

強制效力：「緊急事態宣言」可籲請或命令業者縮短營業時間甚至停止營業；「重點措施」只能籲請或命令業者縮短營業時間，不能籲請業者停業。

罰則：違反「緊急事態宣言」下的命令時，可處業者30萬日圓以下罰鍰；「重點措施」對違反命令者可處20萬日圓以下罰鍰。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110107