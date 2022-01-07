更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情25/300

沖繩等3縣疫情升溫 日本時隔約3月實施重點措施

2022/1/7 16:18（1/7 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
面對境內COVID-19疫情快速升溫，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」。圖為沖繩街頭。（共同社）
面對境內COVID-19疫情快速升溫，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」。圖為沖繩街頭。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）面對境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本政府從2021年9月30日全面解除重點措施以來再度實施，也是日本首相岸田文雄內閣首次實施。

日本政府今天傍晚在首相官邸舉行防疫對策本部會議，岸田及負責防疫的經濟再生擔當大臣山際大志郎、厚生勞動大臣後藤茂之等人出席。

岸田表示，日本全境新增確診病例到今年初持續增加，各地都出現Omicron變異株社區傳播案例；廣島縣、山口縣及沖繩縣知事都向中央提出適用重點措施的要求，中央政府也認為有必要及早因應這3縣疫情。

會中決定，針對疫情快速升溫的沖繩縣、山口縣及廣島縣，從本月9日起到31日止實施重點措施。

另外，考量到Omicron變異株的傳播力，會中還決定強化重點措施規範，即使是獲防疫認證的餐飲店，當地知事仍可決定是否要求停止提供酒類給顧客。

▼日本每日新增確診數（7天平均）

●緊急事態宣言跟重點措施差別

日本政府為提高防疫對策，2021年1月底提出新型流感等對策特別措施法（也稱為新型冠狀病毒對策特別措施法）等防疫三法修法，同年2月獲國會審議通過。

修法後新增「防止蔓延等重點措施」，讓政府即使在「緊急事態宣言」發布前，也能採取集中的防疫對策；另一方面，分別針對民眾及業者增訂刑罰與行政罰。

簡單來說，「緊急事態宣言」與「重點措施」的差別如下：

對象地區：「緊急事態宣言」為都道府縣全域；「重點措施」為知事指定地區。

強制效力：「緊急事態宣言」可籲請或命令業者縮短營業時間甚至停止營業；「重點措施」只能籲請或命令業者縮短營業時間，不能籲請業者停業。

罰則：違反「緊急事態宣言」下的命令時，可處業者30萬日圓以下罰鍰；「重點措施」對違反命令者可處20萬日圓以下罰鍰。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110107

延伸閱讀
日本新增確診逾4千例 醫師警告已邁入第6波疫情駐日美軍成防疫破口 日外相要求美方管制外出WHO警告 Omicron擴散恐導致更危險變異株出現日本確診Omicron累計逾千例 18都府縣疑社區傳播日本全境新增逾1.4萬例創新高 重點措施將擴大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀