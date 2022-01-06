駐日美軍成防疫破口 日外相要求美方管制外出

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（中央社東京6日綜合外電報導）駐日美軍基地被認為是造成日本疫情升溫的防疫破口之一，日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯今天通電話，林芳正要求美軍應進行管制外出等防疫措施，布林肯同意盡力防疫。

日本部分地區近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，越來越多意見認為，沖繩、山口兩縣美軍基地發生群聚感染，造成當地社區傳播蔓延。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正在日本時間今天上午8時許與布林肯（Antony Blinken）通電話，兩人談話約35分鐘。

林芳正事後受訪時表示，他向布林肯表達，駐日美軍基地疫情持續擴大，為化解地方民眾的不安，美方應強化防疫措施，包括限制駐日美軍士兵外出等。

林芳正轉述，布林肯回應，對美方而言，日本民眾的健康與安全也非常重要，將會把日方要求轉達給美國國防部，會與日本合作盡可能地防疫。

兩人也談及北韓昨天發射疑為彈道飛彈的物體，認為北韓此舉是威脅國際社會和平與安全的行為，美日兩國將遵守聯合國安理會決議，持續緊密合作促進北韓的非核化。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110106