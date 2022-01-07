沖繩增1414例再創紀錄 駐地美軍增254例同創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本沖繩縣今天新增1414例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續兩天創疫情爆發以來單日新高紀錄；駐沖繩美軍基地相關人士今天新增254例，同創單日歷史新高。

日本琉球新報、沖繩時報、TBS電視台報導，沖繩縣政府表示，今天新增1414例COVID-19確診病例，連兩天創紀錄，也是首度破千例大關。沖繩縣3日新增130例、4日新增225例、5日新增623例、6日新增981例，連日來疫情快速復燃。

沖繩縣光是今年前7天累計已新增3476例確診病例，疫情爆發至今累計病例數5萬4138例。

另外，駐沖繩美軍基地相關人士今天新增254例確診病例，同創單日新高紀錄，至今累計病例數4281例。

目前研判駐日美軍造成日本境內病毒株持續被置換為Omicron變異株，日本外務大臣林芳正已要求美方採取包括限制基地人員外出等措施，強化防疫作為。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

面對沖繩縣等地疫情快速惡化，日本政府防疫分科委員會今天上午已同意政府政策方針，將從9日起到31日止，在沖繩縣等3地實施防疫強度較「緊急事態宣言」弱的「防止蔓延等重點措施」。

由於疫情擴散速度太快，被匡列為密切接觸者無法出勤的沖繩醫療從業人員人數，截至6日已多達220人，造成部分醫院已開始縮減一般門診與急診業務量。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110107