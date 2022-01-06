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疫情48/300

日本新增確診逾4千例 醫師警告已邁入第6波疫情

2022/1/6 18:06
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）統計，今天日本全境新增COVID-19確診4475例，是時隔約4個月以來，再次單日新增超過4000例。日本醫師會會長中川俊男警告，全國已進入第6波疫情。

日本上次單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診超過4000例，是去年9月18日。

加上機場檢疫、郵輪乘客等，日本累積確診達174萬4494例；死亡共1萬8411例。

TBS電視台報導，中川俊男指出，日本已進入第6波疫情。

中川表示，雖然與Delta變異株相較，現在流行的Omicron變異株演變為重症的人數較少，但確診病例數可能是之前幾波疫情的好幾倍，結果仍將對醫療體系造成壓迫。

東京都今天新增確診641例，約是上週四新增64例的10倍；上次東京都單日新增超過600例是去年9月18日。

大阪府今天新增505例，是自從去年9月23日以後再次單日新增500例以上。

沖繩縣新增981例、山口縣新增181例，都創下當地新高紀錄；駐沖繩美軍另通報新增162例確診。

此外，埼玉縣新增150例、廣島縣新增273例、京都府新增121例等，多地都是時隔約4個月再次發生病例數暴增現象。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110106

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