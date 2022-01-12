防中國竊密 荷蘭奧委會籲選手勿帶手機筆電赴北京冬奧

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荷蘭奧林匹克委員會建議參與北京冬季奧運的荷蘭運動員，別將手機和筆記型電腦帶進中國，以免遭中國竊密。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社阿姆斯特丹11日綜合外電報導）荷蘭「民眾報」今天報導，荷蘭奧林匹克委員會（NOCNSF）建議下個月赴北京參與冬季奧運的荷蘭運動員，別將手機和筆記型電腦帶進中國，以免遭中國竊密。

「民眾報」（De Volkskrant）引述熟知內情的消息人士報導，為因應中國政府機關可能有任何干涉行為，荷蘭奧委會祭出一連串措施，緊急呼籲即將參加北京冬奧的荷蘭選手和工作人員不要將任何個人設備帶到中國。

路透社報導，荷蘭奧委會發言人史洛特（Geert Slot）說，網路安全是此行風險評估的一環，但他拒絕對任何具體措施發表評論。

他說：「這幾年來，網路安全的重要性無疑是與日俱增。中國完全封閉其網路，這讓此事成為一個特定案例。」

消息人士告訴「民眾報」，荷蘭代表隊成員都將配發未用過的新通訊設備，來保護他們的個人資料不受中國監控。

荷蘭將派出至少30名選手參加北京冬奧，主要聚焦競速和短道競速滑冰等項目。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110112