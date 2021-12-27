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中國誇口辦「綠冬奧」 北京空汙成隱憂恐影響賽事

2021/12/27 22:46（12/28 08:15 更新）
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中國政府正利用明年2月舉辦北京冬季奧運的機會，來加強推動環境改善工作；但冬季易起霧霾的北京仍可能面臨最壞情況。圖為北京首鋼園區的雕塑「冬奧之約」。（中新社）
中國政府正利用明年2月舉辦北京冬季奧運的機會，來加強推動環境改善工作；但冬季易起霧霾的北京仍可能面臨最壞情況。圖為北京首鋼園區的雕塑「冬奧之約」。（中新社）
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（中央社中國張家口27日綜合外電報導）中國政府正利用明年2月舉辦北京冬季奧運的機會，來加強推動環境改善工作；但隨著開幕式的日子逐漸接近，冬季易起霧霾的首都北京仍準備可能面臨最壞情況。

路透社報導，自從中國贏得冬奧主辦權後，北京已將空氣品質改善。儘管如此，中國生態環境部仍曾表示，冬季的霧霾風險依舊「嚴峻」。

中國生態環境部發言人劉友賓23日在例行記者會上表示，當局已對冬奧期間空汙問題準備應變措施，「屆時將指導北京、河北等地依法依規採取合理的環保措施」。但他也澄清，有傳聞說1月1日起將關閉當地重汙染企業是不實消息。

早在2015年中國贏得冬奧主辦權時，批評家便警告，由於北京地區以重工業為主，比賽恐因有害的霧霾而蒙上陰影。

中國國家主席習近平其後矢言，北京冬奧將會是一場「綠」奧運。主辦地河北省政府也承諾，會將當地的工業化經濟進行「轉型和升級」。

此後，中國在北京和週圍的河北省種植了數千公頃的樹木，並開闢大面積的風電和太陽能場，還將數百家企業搬遷。

種種措施似乎見效。2016年時，北京-天津-河北地區平均細懸浮微粒（PM2.5）濃度為71微克/立方公尺(μg/m3)，冬季時更會飆上500多微克；但今年1至9月平均則僅剩40微克。

北京今年第1至3季的平均PM2.5濃度為33μg/m3，符合中國的35微克標準，但仍高於世界衛生組織（WHO）建議的5微克，且到了冬季很可能還會明顯升高。

華府組織「國際中國環境基金會」（International Fund for China's Environment）今年稍早便預警：「中國將在冬奧贏得許多獎牌，但霧霾…恐怕會令賽事陷入困境。」

中國還曾表示，將讓北京冬奧成為史上首度達到「碳中和」的冬奧賽。本週在政府安排的參觀行程中，官員也宣稱，北京和河北省所有26個比賽場地，供電都百分百來自再生能源。

但環保團體「綠色和平組織」（Greenpeace）指出，在缺乏更多數據佐證下，難以評估北京冬奧是否確實達到淨零排放。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1101227

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